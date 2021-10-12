Тегеран, 12 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. 11 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что Тегеран и Бейрут полны решимости развивать отношения, причем двусторонние связи не основаны на просьбе какой-либо третьей стороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде сделал эти замечания на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране. Ссылаясь на недавний визит министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахяна в Бейрут, пресс-секретарь отметил, что переговоры в Ливане прошли по итогам реализации ряда проектов.

7 октября Амирабдоллахиан во главе делегации прибыл в столицу Ливана, чтобы провести переговоры с высшими должностными лицами страны, включая президента, министра иностранных дел и спикера парламента.

Переходя к вопросу о парламентских выборах в Ираке, Хатибзаде сообщил, что данное событие ознаменовало продолжение демократии в стране. «Исламская Республика Иран приветствует успешные выборы в Ираке», — отметил он, подчеркнув, что Багдад находится на правильном пути к демократическому режиму.