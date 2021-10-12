Берлин, 12 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Сумму в размере €1,5 млрд вернула властям Германии немецкая авиакомпания Lufthansa в качестве частичного погашения государственной помощи. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе организации.

Toyotaboy95 Самолёты Lufthansa

В заявлении отмечается, что средства были возращены ранее намеченного срока. В Lufthansa также пообещали выплатить государству еще €1 млрд к текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля ЕС разрешил Италии выделить из государственного бюджета Италии €39,7 млн для помощи итальянской авиакомпании «Алиталия».