Тегеран, , 09:09 — REGNUM 11 октября члены парламентской группы дружбы Исламской Республики Иран и Пакистана во главе с Ахмадом Амирабади Фарахани прибыли в Исламабад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская парламентская группа дружбы находится с визитом в Пакистане по приглашению главы Пакистано-иранской парламентской группы дружбы.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни, посол Исламской Республики Иран в Пакистане, и Сардар Насрулла Хан Даршак, член Национальной ассамблеи Пакистана, встретили председателя и членов Иранской парламентской группы дружбы в международном аэропорту Исламабада.

В ходе визита у представителей иранской делегации запланированы встречи со спикером Национального собрания, председателем сената, членами групп дружбы в парламенте Пакистана, а также некоторыми правительственными чиновниками.

Делегация Парламентской группы дружбы между Исламской Республикой Иран и Пакистаном также планирует посетить южный пакистанский город Карачи для встречи с государственными и парламентскими должностными лицами.