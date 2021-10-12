Москва, 6 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Банковские депозиты никогда не были инструментом преумножения накоплений, поскольку ставки по ним в наиболее надежных банках всегда были близки к уровню инфляции. ничего принципиально нового не происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя слова зампредседателя правления ВТБ.

«Тенденция снижения ставок ЦБ РФ, а вслед за ними и ставок по депозитам в банке тоже наблюдается уже не первый год и рынок к этому постепенно приспособился — как банки, так и вкладчики.

Депозиты, которые были открыты 2−3 года назад, по более высоким ставкам, все чаще не продлеваются. Но всё-таки большинство граждан продолжают держать деньги на банковских депозитах.

Перетеок средств граждан в другие финансовые инструменты, в частности, на фондовый рынок, в последние годы активизировался, особенно за счёт такого инструмента, как индивидуальные инвестиционные счета.

Но, с учетом того, что у многих людей накопления очень скромны, с инструментами фондового рынка они знакомы плохо и не очень доверяют нашей экономике, этот процесс не носит массового характера.

К тому же, сами банки активно развивают у себя инвестиционные подразделения и соответствующие продукты, чтобы удержать клиентов, ищущих большей доходности.

Если говорить об альтернативах с гарантией, то можно сравнивать депозиты разве что с инвестированием в ОФЗ. Для купных сумм (более 1,4 млн) данный вариант выглядит даже надежней. Любые другие варианты несут в себе риски.

Тем не менее я уверен, что низкие ставки будут подталкивать население переводить средства на фондовый рынок. Альтернативой, которую вероятно будут предлагать брокеры и банки в первую очередь, будут облигации и структурные продукты с защитой капитала.

Данный вид инструментов зачастую позиционируется как безрисковое вложение, что конечно же не так. Вероятней всего стоит ожидать роста спроса именно в данных инструментах.

Конечно, для банков текущий год будет непростым. Но, отчет ЦБ РФ по банковскому сектору за I квартал дает основания полагать, что у банковского сектора есть запас прочности.

Так, объем вкладов населения возрос за I квартал 2020 года на 2% до 23,3 трлн рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 6% до 8,1 трлн рублей. Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за I квартал 2020 года возрос на 11,3% до 31,3 трлн рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что в России доходность депозитов может вернуться к ситуации 90-х годов прошлого века.

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