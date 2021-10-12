Тегеран, 12 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Член сборной Ирана по греко-римской борьбе в весе 63 кг Мейсам Делхани победил своего грузинского соперника в финальном поединке и завоевал золотую медаль. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 октября.

Мейсам Делхани, обладатель золотой медали молодежного чемпионата мира, в финале встретился с Ларри Абуладзе, обладателем бронзовой медали ЕС из Грузии, обыграв соперника со счетом 5:4. Иранский спортсмен принёс своей стране третью золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

Соревнования по греко-римской борьбе 2021 года, начавшиеся 7 октября, завершились 10 октября после объявления лучших борцов и команд мира. Рейтинговые и финальные поединки в весовых категориях 60, 97 и 130 кг начались 9 октября в 19:30 вечера в борцовском зале Jordal в Осло (Норвегия).