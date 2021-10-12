Тегеран, 12 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. 10 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержать страны, которые следуют мирным целям в области ядерной энергетики, при этом заявив: «Вполне очевидно, что Иран предпринял шаги в соответствии с мирными целями». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в прямом эфире телепрограммы, Эслами отметил, что мирная деятельность против распространения ядерного оружия входит в число совместных обязательств стран и устанавливается на основе правил, введенных Международным агентством по атомной энергии.

Он подчеркнул, что враждебные государства ограничивают деятельность иранских студентов, обучающихся в ядерных областях, заявив, что области космоса, ядерной энергетики, информационных технологий, нанотехнологий и биотехнологий рассматриваются странами в качестве направлений, которые обеспечивают экономическую и военную мощь.

Далее Эслами заявил, что, несмотря на всю враждебность и вмешательство во внутренние дела, Иран по-прежнему осваивает ядерные технологии.