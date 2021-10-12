Якутск, 12 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Компания «Саюри», которая является одним из резидентов ТОР «Якутия», помимо огурцов, томатов и зелени начала выращивать клубнику. Ягоды начали доставлять в магазины Якутска, сообщило ЯСИА.

U.S. Department of Agriculture Клубника

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«Первый урожай клубники выращен в рамках сортоиспытания, поэтому его объем весьма скромный. Результаты исследований, которые сейчас проводят специалисты, позволят определить наиболее пригодный для наших северных условий сорт — жизнеспособный, устойчивый к болезням, обладающий высокими вкусовыми качествами. Именно такая клубника впоследствии появится на прилавках магазинов Якутска и пригородов», — рассказал руководитель компании Сергей Балнайтис.

Предприятие имеет льготы по налогу на прибыль, землю и имущество, а также сниженные ставки по страховым взносам и административные преференции. По мнению директора управляющей компании ТОР «Якутия» Дмитрия Борисова, всё это позволяет компании «Саюри» увеличивать масштабы производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году компания «Саюри», круглый год выращивающая под Якутском помидоры и огурцы по японской технологии, стала участником скандала. Причиной недовольства жителей республики стала беспрецедентно большая сумма поддержки из бюджета города. На тот момент теплица не приносила доходы в бюджет и отработала год с убытками.