На территории опережающего развития в Якутии собрали первый урожай клубники
Якутск, 12 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Компания «Саюри», которая является одним из резидентов ТОР «Якутия», помимо огурцов, томатов и зелени начала выращивать клубнику. Ягоды начали доставлять в магазины Якутска, сообщило ЯСИА.
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Предприятие имеет льготы по налогу на прибыль, землю и имущество, а также сниженные ставки по страховым взносам и административные преференции. По мнению директора управляющей компании ТОР «Якутия» Дмитрия Борисова, всё это позволяет компании «Саюри» увеличивать масштабы производства.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году компания «Саюри», круглый год выращивающая под Якутском помидоры и огурцы по японской технологии, стала участником скандала. Причиной недовольства жителей республики стала беспрецедентно большая сумма поддержки из бюджета города. На тот момент теплица не приносила доходы в бюджет и отработала год с убытками.