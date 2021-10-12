Абакан, 12 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Внесены изменения в постановление правительства Хакасии о действующем режиме санэпидправил. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном правительстве.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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В республике установили временные ограничения на посещение общественных заведений. Речь идёт об учреждениях культуры и спорта (включая спортклубы и фитнес-центры), кинотеатрах, организациях общепита, банях, саунах. Посещать их беспрепятственно смогут лишь привитые от коронавируса либо переболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад.

«Коронавирусный» режим повышенной готовности в Хакасии продлён до 14 ноября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в регионе выявлено 22 877 случаев COVID-19.