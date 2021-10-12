Владивосток, 12 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы компании «Ростелеком», которую обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

40.мвд.рф Кража денег

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Жительница Владивостока, занимая должность руководителя центра продаж и обслуживания дочерней компании «Ростелеком» и являясь материально ответственным лицом, с декабря 2018 года по март 2019 года по мере необходимости извлекала из платежного терминала, поступившие от потребителей услуг деньги. Но при этом инкассаторам их не передавала, распоряжалась похищенным по своему усмотрению.

ПАО «Ростелеком» причинен ущерб порядка 2 млн рублей.

Фигурантке грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей либо без такового.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Алтайского края признал обоснованными требования конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности крупного акционера «Тальменка-банка» и трёх бывших топ-менеджеров. Заявление «в части размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами» было приостановлено.