Токио, 12 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Планер с пилотом и пассажиром на борту потерпел крушение у города Биэй на японском острове Хоккайдо, передает телеканал NHK.

Крушение в Форт Мере. Фотограф C.H. Claudy

По предварительным данным, воздушное судно упало с высоты около 100 метров после старта. В результате крушения два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Отмечается, что пострадавшие были пожилыми людьми возрастом старше 65 лет. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября легкий самолет упал на жилые дома в американском городе Санти (штат Калифорния). В результате происшествия погибли не менее двух человек. Причины авиакатастрофы неизвестны.