Москва, 12 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. После тендера и определения подрядчика в России приступят к комплексным исследованиям и научно-техническому обоснованию развития обеспечения долгосрочной информационной безопасности и помехоустойчивости критических элементов системы ГЛОНАСС. Соответствующий тендер с начальной ценой 3,4 млрд рублей объявила госкорпорация «Роскосмос», передаёт ИА REGNUM.

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

Исполнителя на госконтракт определят 11 ноября 2021 года. Максимальная цена — 3 439 480 000 рублей при 80% авансировании. Оплатят услуги из федерального бюджета.

Работы должны быть завершены до 15 ноября 2030 года.

В техзадании отмечается, что навигационная спутниковая система ГЛОНАСС имеет в своём составе наземную и космическую компоненты, «элементы которых доступны для воздействия потенциального нарушителя, приводящего к нарушению ее нормального функционирования». Именно эти риски и планируется по возможности устранить.

Напомним, еще около 1,7 млрд рублей в рамках другого контракта планируется потратить на исследование проблем, возникающих при пилотируемых полётах на Луну, в том числе на разработку скафандра для работы на её поверхности.