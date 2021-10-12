Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун направился в США, чтобы обсудить с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном формальное завершение Корейской войны. Об этом 12 октября сообщил телеканал KBS World.

Демаркационная линия на Корейском полуострове Rishabh Tatiraju

«Поскольку межкорейские каналы связи восстановлены, необходимо активизировать взаимодействие между двумя Кореями и между Северной Кореей и США. Этому будут посвящены общие консультации», — сказал помощник южнокорейского лидера по прибытии в Вашингтон.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, поддержат ли Соединённые Штаты предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Напомним, в сентябре 2021 года, выступая на заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Мун Чжэ Ин призвал стороны к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны. США, напомним, выступали в ней на стороне Южной Кореи.

В КНДР предложение южнокорейского лидера сочли разумным и выразили готовность к обсуждению с Сеулом возможности улучшения отношений.

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