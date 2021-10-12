Веллингтон, 12 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Готовность властей Новой Зеландии к вступлению в силу закона об эвтаназии с 7 ноября подтвердил министр здравоохранения страны Эндрю Литтл. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе новозеландского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

В заявлении отмечается, что в республике создан специальный комитет по надзору за порядком исполнения указанного правого акта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Новой Зеландии состоялся референдум по закону об эвтаназии. Документ поддержали 65,1% граждан страны.