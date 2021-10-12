Якутск, 12 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Жители Якутска 12 октября пожаловались в соцсетях на то, что почти на всех дорогах города из-за гололёда возникли пробки. Особенно сложная ситуация в центре столицы республики.

Mosscat Снег. Дорога

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«Коммунальщики города спят?! Почему рано с утра не посыпают дороги песком?! Город встал в 10-балльных пробках. Центр намертво. Автобусы переполнены», — пишут жители Якутска в соцсетях.

По информации АО «Якутдорстрой» на ликвидации последствий ночного снегопада задействованы 12 единиц техники, дороги посыпают песком. Техника и дорожные рабочие убирают снег, заверили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году первый снег в Якутске выпал почти в это же время — в ночь на 13 октября.