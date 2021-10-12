Хабаровск, 12 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае Всероссийская перепись населения начнётся 15 октября и завершится 14 ноября. Уже работает комиссия по подготовке и обеспечению проведения переписи, сформировано 394 переписных участка и подготовлено свыше 2,7 тыс. переписчиков, которым будут помогать волонтёры. Все они будут работать в специальной брендированной униформе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

V-2020.org Перепись населения

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Губернатор Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с руководителем Хабаровскстата Сергеем Позолотиным обсудил степень готовности региона к переписи.

«В этом году Всероссийская перепись пройдет под девизом «Создаем будущее». И это не просто слова. От активного участия каждого жителя региона в переписи во многом зависит социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае. Например, для расчета социальных субсидий мы должны точно знать число нуждающихся. Чтобы строить или реконструировать дороги, аэропорты — тоже нужно владеть объективными данными о численности населения», — сказал Михаил Дегтярев, добавив, что все трансферты из федерального бюджета, дотации муниципалитетам из краевого бюджета основываются на сведениях переписи.

Сергей Позолотин отметил, что высокая степень готовности Хабаровского края отмечена на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске идёт подготовка к Всероссийской переписи населения. На сегодняшний день заключены договоры с семью вузами города — участниками переписной кампании станут более 1,5 тыс. студентов.