Москва, 12 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Свыше 20 значимых находок и открытий было сделано на ВДНХ в период её реставрации. Об этом 12 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Речь идет о работах по возрождению исторического облика ВДНХ и комплексной научной реставрации ее памятников. Процесс этот идет с 2014 года и с того момента специалисты сделали ряд важных находок, которые представляют историко-культурную ценность.

Многие артефакты долгое время считались утраченными. Некоторые находились в неудовлетворительном состоянии и были восстановлены, другие еще предстоит отреставрировать, отметила вице-мэр.

«Возрождение ВДНХ — масштабная программа, основополагающее направление которой — реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки», — сказала Сергунина.