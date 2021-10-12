Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области в рамках конкурса выберет подрядчика на крупный проект со стартовой ценой 11,75 млрд рублей. В задачи победителя, которого определят 12 ноября 2021 года, входит строительство искусственной взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинск, передаёт ИА REGNUM.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

Максимальная цена сделки составит 11 759 700 954,57 рубля при 30% авансировании. Оплачивать работы планируется из областного бюджета Сахалинской области.

Завершить строительство должны не позднее 30 сентября 2025 года, а начать с 1 января 2022 года.

Рабочая документация под проект разрабатывалась в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области».

В технической документации уточняется, что взлётно-посадочная полоса будет относиться к классу «А», иметь размеры 3400 на 60 метров, а расчётный тип воздушных средств — Boeing-747−8 °F.

Напомним, также в июле 2021 года был объявлен тендер на реконструкцию аэропорта в Оренбургской области, работы по которому оценили в 2,1 млрд рублей. В конце сентября схожий тендер был заявлен для выбора подрядчика для чукотского аэропорта Беринговский. Стартовая цена также составляла около 2,08 млрд рублей.