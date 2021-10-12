Абакан, 12 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, выздоровели 229 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в республиканском правительстве.

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В том числе в Абакане за сутки выявлен 51 новый носитель коронавируса, в Черногорске — 26, в Саяногорске — 20.

Всего с начала 2021 года в регионе выявлено 22 877 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Хакасии было подтверждено 137 случаев заражения, выздоровели 19 человек.