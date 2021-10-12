Токио, , 06:20 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Об этом он сказал 12 октября в ходе дебатов в нижней палате парламента.

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«Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова — ред.). Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям», — сказал Кисида.

По его словам, вопрос территориальной принадлежности островов должен быть решён с Россией вместе с заключением мирного договора. Для этого Кисида пообещал вести упорные переговоры с Москвой, учитывая достигнутые ранее договорённости.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей программной речи в парламенте 8 октября новый премьер-министр Японии заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

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