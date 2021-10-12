Токио, 12 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны рассчитывает заключить мирный договор с Россией и разрешить проблему принадлежности Курильских островов. При этом он сказал, что решение этого вопроса нельзя оставлять следующим поколениям, сообщили 12 октября «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Читайте также: Кисида: мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

В ходе дебатов в нижней палате парламента Кисида заявил, что на северные территории, а именно так в Стране восходящего солнца называют острова южной части Курильской гряды, распространяется суверенитет Японии.

«На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — сказал Фумио Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония не заключит с Россией мирного договора без решения территориального вопроса. Об этом 8 октября заявил новый японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.