Омск, 12 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Омские следователи приняли к производству уголовное дело о смертельном избиении посетителя кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимнее кафе

Уголовное дело по факту избиения посетителя кафе было возбуждено полицией. Инцидент произошёл 6 октября около кафе на улице Кирова в Омске. Через несколько дней избитый 41-летний мужчина скончался в больнице.

По версии следствия, между посетителями кафе произошёл конфликт. Ранее судимый 39-летний мужчина достал из носка нож, который всегда носил с собой, и ударил им потерпевшего. Ранения оказались смертельными.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже его задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

Мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается.

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