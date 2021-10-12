Якутск, 12 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Оперштаб Якутии распорядился поделить на маленькие группы учеников начальных классов в школах Якутска. Только при соблюдении этого условия очные занятия будут возобновлены, заявила 12 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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Она уверена, что скопления в одном классе большого количества детей допускать нельзя. Группы школьников будут уменьшены, чтобы появилась возможность соблюдать социальное дистанцирование между детьми.

«При разрешении школьникам учиться очно с 1 по 4 класс, по рекомендации Роспотребнадзора поставлено основное условие — классы должны быть расформированы. Сегодня минобрнауки должно представить в оперштаб соответствующую информацию — где соблюдалось это требование, и где нет. Но группы детей должны быть маленькими, ни в коем случае не такое большое скопление», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики 1−4 классов в Якутске с 11 октября возобновят очное обучение. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города.