Школьников Якутска пустят на очные занятия, но поделят на маленькие группы
Якутск, 12 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Оперштаб Якутии распорядился поделить на маленькие группы учеников начальных классов в школах Якутска. Только при соблюдении этого условия очные занятия будут возобновлены, заявила 12 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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Она уверена, что скопления в одном классе большого количества детей допускать нельзя. Группы школьников будут уменьшены, чтобы появилась возможность соблюдать социальное дистанцирование между детьми.
Как сообщало ИА REGNUM, ученики 1−4 классов в Якутске с 11 октября возобновят очное обучение. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города.