Москва, , 06:09 — REGNUM Возможности Украины для введения каких-либо переговоров исчерпаны, написал в своем телеграм-канале 11 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сенатор оценил статью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним украинским руководством. По мнению Пушкова, власти Украины сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не исключает, что Украина выйдет из Минских соглашений и это приведет к затягиванию войны в Донбассе.

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