Москва, 12 октября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Возможности Украины для введения каких-либо переговоров исчерпаны, написал в своем телеграм-канале 11 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Так сенатор оценил статью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним украинским руководством. По мнению Пушкова, власти Украины сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не исключает, что Украина выйдет из Минских соглашений и это приведет к затягиванию войны в Донбассе.