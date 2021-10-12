Вашингтон, 12 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сообщил о доверии директору-распорядителю организации Кристалине Георгиевой, несмотря на скандал из-за манипуляций с рейтингами. Об этом говорится в распространённом 11 октября заявлении совета.

(сс) European University Institute Кристалина Георгиева

«Совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

Исполнительный совет также выразил уверенность в том, что Георгиева «привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ», и обязался рассмотреть «возможные дополнительные шаги» для укрепления стандартов работы фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный банк (ВБ) выявил грубые нарушения при подготовке рейтинга Doing Business в 2017 году. Там считают, что Георгиева на посту главы ВБ оказывала давление на сотрудников финучреждения для повышения рейтинга Китая.