* талибами — запрещённая в России организация

12 октября 2021 | Время чтения 6 мин

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может опасаться выхода США на «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не исключено, что так Вашингтон хочет оказывать влияние на политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не случайно Кабул предупреждает американцев, что любое ослабление нового афганского правительства способно вызвать «проблемы для народа».

Станислав Тарасов, , 08:24 — REGNUM В Дохе, где находится так называемая штаб-квартира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоялись двухдневные переговоры нового афганского правительства с США. Произошло это впервые после вывода американских войск из Афганистана. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил по этому поводу с письменным заявлением. В нем отмечается, что главными темами переговоров были такие темы, как безопасность и борьба с терроризмом, права человека, проблемы вывоза из страны американских и иностранных граждан и помогавших им афганцев. В то же время подчеркивается, что эта встреча и переговоры, которые были «открытыми и профессиональными», являются «продолжением прагматических переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам, представляющим жизненно важные национальные интересы США». Но это не означает признания нового правительства в Кабуле со стороны Вашингтона.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегацию Кабула на переговорах в Дохе возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки. Американскую делегацию — заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Согласно данным телеканала СBS, Белый дом принял решение отдать руководящую роль на переговорах руководителю разведки затем, чтобы дать понять о намерении первый официальный контакт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посвятить главным образом вопросам борьбы с терроризмом. Показательно и то, что в переговорах в Дохе не принимал участия главный «архитектор» подписанного в Дохе в феврале прошлого года мирного соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Вашингтоном, спецпредставитель Госдепа по Афганистану Залмай Халилзад. По некоторым сведениям, связано это с тем, что новые лидеры Афганистана утратили к нему политическое доверие из-за его ангажированности и зацикленности на определенные политические силы в Афганистане. Якобы он желал бы видеть во главе страны другое правительство с другими людьми.

Однако принципиальное отличие нового этапа переговоров состоит не только в этом. За столом в Дохе была представлена сила, уже не борющаяся за власть в Кабуле, а захватившая ее силовым путем и сформировавшая свое правительство. Как считает CNN, «суровая и неприятная правда заключается в том, что сегодня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правит Афганистаном, и американцам приходится общаться с его руководством». Это первое. Второе. Уже сам факт выхода Вашингтона на переговоры с ними талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своим заметным дипломатическим достижением, хотя стороны вкладывают в возобновившийся переговорный процесс разные смыслы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали встречу в катарской столице «плодотворной и успешной» и выразили надежду на то, что контакты поспособствуют признанию движения со стороны США.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

«Двухдневный диалог между делегациями Исламского Эмирата Афганистан и Соединенных Штатов Америки прошел успешно, — говорится в заявлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — В ходе встречи подробно обсуждались политические вопросы. Полное выполнение Дохинского соглашения рассматривалось Исламским Эмиратом как лучший способ решения проблем. Кроме того, гуманитарная помощь не должна быть связана с политическими вопросами». Представители движения призвали США разморозить резервы Центрального банка Афганистана. Напомним, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Кабуле, Вашингтон заморозил миллиарды долларов, находящиеся в активах афганского Центробанка, которые в основном депонированы в Федеральной резервной системе США. Всемирный банк и Международный валютный фонд также заблокировали оказание финансовой помощи, направлявшейся на развитие Афганистана, сославшись на нарушения прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным Всемирного банка, отказ США и множества международных доноров от финансирования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишил Афганистан грантов, покрывавших 75% государственных расходов. В результате новое правительство, к примеру, не может платить зарплату госслужащим. В этой связи Кабул говорит о том, что действия мирового сообщества приведут к экономическому кризису в Афганистане, который, в свою очередь, усугубит гуманитарный кризис в стране. Как сообщил Муттаки, американская сторона пообещала поддержать оказание гуманитарной помощи и предоставить афганцам вакцины против коронавируса, и подчеркнул, что «мы ясно сказали [американцам], что никому не выгоден нестабильный Афганистан, поэтому никто не должен пытаться ослабить нынешнее правительство Афганистана или усиливать проблемы для афганского народа». Отмечается, что было решено проводить такие встречи и в будущем, «если потребуется».

Всемирный банк Minsvyaz.ru

Что касается американцев, то они не представили подробностей переговоров в Дохе. Согласно Reuters, Вашингтон настаивает на том, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечили безопасную эвакуацию из Афганистана оставшихся там граждан США и их местных союзников. Американцы также потребовали выполнения ранее данного им обязательства со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому последние не допустят того, чтобы Афганистан стал убежищем для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций, а также облегчат доступ гуманитарным организациям для оказания помощи афганскому населению. То есть переговоры были прагматичным диалогом по вопросам, затрагивающим национальные интересы США.

Интрига в том, что многие надеются на то, что контакты между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогут снизить уровень насилия в Афганистане. Но именно перед самым началом переговоров в Дохе на северо-востоке Афганистана в шиитской мечети в Кундузе во время пятничной молитвы прогремел взрыв, в результате погибли около 100 человек. Подрыв осуществил террорист-смертник. Позднее член комиссии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является афганским ответвлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видимо, не случайно, опасаясь активизации террора в стране, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что не намерен сотрудничать с США в целях «сдерживания экстремистских группировок» и сам справится с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

По мнению некоторых американских экспертов, которые отслеживают деятельность террористических группировки в регионе, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может опасаться выхода США на «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не исключено, что именно так Вашингтон хочет оказывать влияния на политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прессу просочились сообщения и о том, что американцы выставили требование предоставить им право нанесения «загоризонтных ударов» (с помощью ВВС и БПЛА) по тем районам Афганистана, где, по мнению американских военных и разведки, действуют террористические группировки. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказал им в этом. Считается, что по репутационным соображениям: мол, чем они в таком случае будут отличаться от прежнего свергнутого правительства?

Не случайно Кабул и счел необходимым предупредить США относительно того, что любое ослабление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вызвать «проблемы для народа». Одним словом, в Афганистане, как всегда, все сложно и запутано. По всем признакам, еще предстоит тур сложной внутриполитической борьбы, остановить которую одними договоренностями с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет затруднительно.