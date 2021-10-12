Пекин, 12 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Шаньси. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба местных властей.

Наводнение в Китае

По данным властей, в зоне бедствия оказались 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции. Более 120 тыс. человек были эвакуированы из-за подтоплений. Предварительная оценка ущерба, нанесённого наводнением составила 5,029 млрд юаней (около $780,9 млн).

В провинции разрушены более 19,5 тыс. построек, ещё более 18,2 тыс. построек получили серьёзные повреждения. По данным издания Global Times, ряд крупных китайских компаний направил пострадавшему региону пожертвования на общую сумму 415 млн юаней (порядка $64 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские ведомства выделили пострадавшим от наводнений северным провинциям Шаньси и Шэньси $12,4 млн на борьбу с последствиями стихии.