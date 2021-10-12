Кулаком по столу — премьер-министр Якутии вывел из себя главу республики
Якутск, 12 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Правительство Якутии совершило ошибку, не создав год назад в республике кислородные станции. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на совещании с министрами, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. Он так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу.
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Он указал председателю правительства на то, что нужно было сразу идти по пути кислородных станций, и напомнил, что многие главные врачи об этом просили. Андрей Тарасенко в ответ назвал необходимую на это сумму в 20 миллионов рублей.
Премьер-министр пытался сказать, что кислород из Хабаровска возят, но Айсен Николаев перебил его, повысив голос и сильно ударив кулаком по столу.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются на то, что в больницах закончились бесплатные лекарства от коронавируса, а главврач больницы в Якутске заявил об отсутствии на фармацевтическом рынке дорогостоящих генноинженерных препаратов для борьбы с этой инфекцией. Ещё один острый вопрос для больниц республики— отсутствие на её территории кислородной станции.