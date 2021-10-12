Якутск, 12 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Правительство Якутии совершило ошибку, не создав год назад в республике кислородные станции. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на совещании с министрами, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. Он так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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Он указал председателю правительства на то, что нужно было сразу идти по пути кислородных станций, и напомнил, что многие главные врачи об этом просили. Андрей Тарасенко в ответ назвал необходимую на это сумму в 20 миллионов рублей.

«Так это же навечно, понимаешь. Зато в больницах у вас никогда этой проблемы не будет. Вот сегодня у тебя люди сидят без кислорода. Ну не то что без кислорода. Но проходим же по грани. Так вы о чём думали-то?» — спросил у Андрея Тарасенко глава Якутии.

Премьер-министр пытался сказать, что кислород из Хабаровска возят, но Айсен Николаев перебил его, повысив голос и сильно ударив кулаком по столу.

«Хватит! О чём тогда думали целый год? Неправильно было сделано… Сейчас там машина перевернётся на трассе и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей — это приоритет! Вы как-то поймите для себя это, поставьте правильные задачи. Конечно, это дорогие решения! А что вы думали, это дёшево, что ли, будет? Зато это навечно», — высказался глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются на то, что в больницах закончились бесплатные лекарства от коронавируса, а главврач больницы в Якутске заявил об отсутствии на фармацевтическом рынке дорогостоящих генноинженерных препаратов для борьбы с этой инфекцией. Ещё один острый вопрос для больниц республики— отсутствие на её территории кислородной станции.