Москва, 12 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года на 7,7% увеличат социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщила профессор кафедры и цен Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей», — цитирует агентство «Прайм» экономиста.

Финогенова добавила, что с 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 5,8%, которые получают федеральные льготники. Размер индексации будет выше предполагаемой ранее ставки 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум пенсионера в среднем по России в 2022 году вырастет до 10 277 рублей, вместо 10 022 рублей в 2021 году.