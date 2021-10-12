Москва, 12 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В 2022 году во Владивостоке пройдут VII Международные спортивные игры «Дети Азии» — обеспечить подготовку и проведение соревнований поручил президент России Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в мэрии столицы Приморья.

Пресс-служба правительства Сахалинской области I Международные игры «Дети Азии» на Сахалине

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«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края обеспечить подготовку и проведение в 2022 году во Владивостоке VII Международных спортивных игр «Дети Азии»,— указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Заявка на проведение игр во Владивостоке была представлена на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года.

«У нас есть хороший опыт проведения международных мероприятий на высоком уровне. Администрация Владивостока готова оказать содействие в организации и проведении международных спортивных игр «Дети Азии»,— сказал мэр Константин Шестаков.

«Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Они охватывают весь Азиатский континент, а также некоторые страны Европы.

После проведения соревнований в городе останется мощная спортивная база для подготовки спортсменов и инфраструктура для его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, дети-спортсмены будут соревноваться в 22 дисциплинах, из них 17 определены международным комитетом как обязательные. Некоторые из них, в том числе традиционно приморский вид спорта — гребля, пройдут в комплексе игр впервые.