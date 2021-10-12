Техас, США, 12 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Указ о запрета принудительной вакцинации организациями подписал губернатор американского штата Техас республиканец Грэг Эбботт. Об этом глава штата сообщил 12 октября в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В своём заявлении Эббот добавил, что вопрос о запрещении принудительной вакцинации будет обсуждаться на специальной сессии заксобрания штата. Согласно указу на территории штата Техас организациям запрещается принуждать кого-либо из работников либо клиентов к получению вакцины от COVID-19.

При этом отказаться от вакцинации можно исходя из соображений религиозного, медицинского, либо личного характера.

Стоит отметить, что на территории Техаса компаниям и учреждениям запрещается требовать от граждан подтверждения о прохождении вакцинации от коронавируса, в качестве условия для оказания услуги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуроры 24 американских штатов назвали план президента США Джозефа Байдена по обязательной вакцинации от COVID-19 вредоносным и незаконным и готовы опротестовать его в суде.