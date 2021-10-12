Ханты-Мансийск, 12 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Югре завершился клещевой сезон. Всего за с апреля по октябрь 2021 года в медицинские организации ХМАО обратились 4307 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 640 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещи

Отмечается, что эпидсезон прошёл на уровне прошлого года. Большинство пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Ханты-Мансийске — 656 человек, а также в Нефтеюганске — 544 человек. Клещевой энцефалит зарегистрирован у 11 взрослых и двух детей.

В основнов клещи нападали на югорчан на дачах — 35% случаев, и в населённых пунктах — 20,5%, и даже на пляжах — 1, 2%.

Отрадно, что в детских летних лагерях случаев укусов клещами в 2021 году зафиксировано не было. В ХМАО проводились трёхэтапные акарицидные обработки на территории в 4716,4 гектара.