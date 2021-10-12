Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7 на территории Камчатского края, сообщает Единая геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 47 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Местные жители в дежурные службы также не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Камчатке за сутки произошло два землетрясения магнитудой до 3,6. Жители Камчатского края подземных толчков не ощутили.