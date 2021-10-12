Якутск, 12 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Предприниматели Якутии сильно пострадают от ужесточения антиковидных мер в республике. Об этом заявила бизнес-омбудсмен региона Альбина Кычкина. Пост о влиянии допуска по QR-кодам на предпринимателей она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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Альбина Кычкина не видит обоснованной причинно-следственной связи между ограничениями деятельности хозяйствующих субъектов и распространением коронавируса. На общественном совете при уполномоченном предприниматели указывали на то, что жители республики не носят маски, не соблюдают дистанцию в автобусах и соцучреждениях, без соблюдения мер безопасности работает нелегальный бизнес. Предприниматели также напоминают, что первыми начали прививать от COVID-19 своих сотрудников.

«Что касается QR-кодов, то по информации оперштаба на сегодня вакцинированы только 50% взрослого населения. То есть, решение вводить требование по QR-кодам автоматически отнимает у бизнеса половину клиентов. Это очень простая и печальная математика. Также отнимает возможность надеяться на государственную поддержку, например, в связи с тем же постановлением РФ №1513 (о мерах федеральной господдержки)», — отметила Альбина Кычкина.

Она подчеркнула, что за каждым предпринимателем стоят люди — их семьи и дети. Бизнес-омбудсмен уверена, что ужесточение ограничений должно сопровождаться мерами поддержки для компаний, которые потеряют клиентов из-за предпринимаемых антиковидных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева рекомендовала усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В их числе запрет допуск в кинотеатры, театры, музеи, выставочные залы и другие места массового посещения людей только по QR-кодам и только при условии максимальной загруженности не более чем на 50%.