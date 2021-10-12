Магадан, 12 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Колыма, Чукотка и Сахалин попали в топ-10 рейтинга регионов РФ по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года, сообщает 12 октября РИА Новости.

Realty-ask.ru Доходы

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Эксперты отмечают, что в прошлом году на 2,8% сократились реальные располагаемые доходы россиян.

Из 85 регионов России, Магаданская область и Чукотка на втором и третьем месте соответственно по доходам населения. Сахалин занял восьмую строчку.

Камчатский край — на 11-м, Хабаровский край занимает 18 место, Якутия — 29-е, Приморье — 31-е, у Амурской области — 38-е место в рейтинге.

Забайкалье — на 72 позиции, Бурятия — на 76-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, Ямал и Югра вошли в пятёрку самых финансово благополучных регионов России по итогам 2020 года.