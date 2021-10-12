Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Первым цифровым селом Камчатки стало Соболево. Для 865 семей населённого пункта доступны современные цифровые сервисы и высокоскоростной безлимитный интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в краевом правительстве.

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В Соболево для обеспечения безопасности населения на улицах установили 44 камеры видеонаблюдения, из которых 10 оснащены функцией видеоаналитики — шесть могут распознавать регистрационные номера автомобилей, ещё четыре будут определять детекцию дыма, возгораний, обнаруживать оставленные предметы.

На площади села, в Доме культуры и в местной поликлинике установили пять точек доступа Wi-Fi.

«Для нас это большое событие. Теперь жители района могут связываться со своими близкими, друзьями, родственниками. Многие молодые люди уже с этого года начинают дистанционное обучение. Медицинские работники имеют возможность получить консультации своих коллег из других городов и регионов. Все учреждения уже подключились», — прокомментировал глава Соболевского района Василий Куркин.

В Доме культуры и в музее Соболево установили телевизионные панели, на которых будут транслироваться актуальная информация для населения, тематические ролики.

«Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как оптико-волоконный интернет пришёл на Камчатку. Это масштабный проект, который позволил жителям края получить доступ к цифровому миру. Мы не останавливаемся на достигнутом. За прошедшие пять лет была проведена большая работа, и мы планомерно идём к тому, чтобы интернет был доступен в каждом посёлке», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Facebook и Instagram планируют ввести новые элементы управления для тинейджеров. Об этом 11 октября пишет издание Billboard.