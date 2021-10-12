Якутск, 12 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Снова не явился на заседание суда по возбуждённому в отношении него делу чемпион России и мира по вольной борьбе, депутат Госсобрания региона и генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Он предоставил справку о том, что находится на лечении в Республиканской клинической больнице, написало News.Ykt.ru. Под разными предлогами депутат пропускает одно заседание за другим, эта неявка уже тринадцатая.

Egorborisov.ru Виктор Лебедев

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Госпитализирован он из-за стресса. По словам Сергея Кононова, адвоката потерпевшего, Виктору Лебедеву противопоказаны переживания. У депутата появилась и вторая причина не посещать заседания суда — он снова был в контакте с больным COVID-19.

«Принимать участие в судебных заседаниях не может. Провести в его больничной палате выездное судебное заседание невозможно по причине карантинных мер», — сказал Сергей Кононов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Виктор Лебедев в ходе конфликта в офисе несколько раз ударил замдиректора предприятия по товарам Владимира Стрижака. Потерпевший получил перелом носа, ссадины и гематомы. Если судебное следствие не будет завершено до декабря 2021 года, подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за совершение преступления небольшой тяжести.