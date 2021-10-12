Нью-Йорк, США, , 04:47 — REGNUM План действий по выводу иностранного контингента из Ливии, согласованный и подписанный ливийской военной комиссией в формате 5+5, приветствовал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Об этом 11 октября сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш Chatham House

В обращении к сторонам Гутерреш «призвал всех ливийских и международных участников работать над выполнением настоящего плана действий» и выразил надежду на то, что развёртывание группы наблюдателей ООН будет способствовать созданию условий для успешного осуществления плана.

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Как сообщало ИА REGNUM, принятый в Ливии план должен обеспечить постепенный, сбалансированный и последовательный процесс вывода наемников, иностранных боевиков и иностранных сил с территории Ливии.

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