Хабаровск, 12 октября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В Хабаровске 12 октября перед вылетом авиарейса в Якутск произошло ЧП — пьяный пассажир заявил, что самолёт заминирован.

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Прибывшие специалисты с собаками обыскали самолёт — ничего опасного не нашли.

«Мужчина должен был лететь в Мирный со своим другом. Перед дорогой пассажиры хорошо выпили, один из них стал дебоширить в аэропорту. На самолёт его не пустили, тогда он решил отомстить — сказал, что борт заминирован», — пишет телеграм-канал Amur Mash.

Шутников сняли с рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о «минировании» семи больниц и супермаркета в украинском городе Харьков поступило в местную больницу.