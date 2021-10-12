Москва, 12 октября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Лесные пожары на площади 1208 га ликвидировали специалисты лесопожарной охраны в регионах России. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

За прошедшие сутки в России лесопожарными силами было ликвидировано 38 лесных пожаров общей площадью горения 1 208 га. По состоянию на 00:00 мск 12 октября в России действовало 17 очагов лесных пожаров на площади 95 га, по ним шли работы по активному тушению.

Всего в России к ликвидации лесных пожаров привлечены 481 человек, 192 единицы техники, одно воздушное судно. Ещё десять воздушных судов осуществляют мониторинг обстановки. На сегодняшний день противопожарный режим действует на территории 24 субъектов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации 28 пожаров на территории России.