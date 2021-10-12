Тегеран, , 04:32 — REGNUM Работу своих дипломатических консульств в Иране и Саудовской Аравии договорились возобновить власти этих стран, 11 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свой источник.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник агентства также выразил мнение, что в ближайшие недели стороны могут заключить соглашение о нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября иракский министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что переговоры Ирана и Саудовской Аравия находятся на правильном пути, однако требуются дальнейшие консультации.

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