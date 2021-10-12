Владивосток, 12 октября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Приморье от коронавируса планируется привить 901 756 человек, что составляет 60% от взрослого населения. На 11 октября первой прививкой вакцинировались около 30% жителей, завершили курс — около 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Ежедневное количество вновь выявленных зараженных составляет более 200 человек. Коэффициент распространения инфекции не снижается.

Специалисты отмечают, что наблюдается снижение количества лиц с бессимптомными формами на 19,8%, но увеличивается доля больных с клиническими симптомами острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний.

В структуре заболевших среди взрослых наибольший удельный вес приходится на лиц трудоспособного возраста — 18−59 лет. По остальным возрастным категориям структура заболеваемости выглядит так: 18−29 лет — 14,5% от числа заболевших за неделю, 30−49 лет — 33,2%, 50−64 года — 21,4%.

Среди работников самые высокие показатели заболеваемости — у тех, чья деятельность связана с частыми контактами с большим количеством людей. Это специалисты сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, банковские работники.

«Рост заболеваемости профессиональных групп на прошедшей неделе составил в сфере торговли 9%, в образовании — 28,6%, в сфере услуг, культуре и досуга — в два раза, на транспортных предприятиях — в три раза. При этом достигнутые показатели вакцинации на территории края не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Охват законченной иммунизацией в системе образования — 37,6%, на транспорте — 32,5%, среди работников организаций по предоставлению услуг — 55,8%, в здравоохранении — 68,4%», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае для некоторых категорий вводится обязательная вакцинация от коронавируса.