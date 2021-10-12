В Якутии в госпиталях создают новые места для больных COVID-19
Якутск, 12 октября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях Якутии занято 80% коек, поэтому для пациентов с коронавирусом открывают дополнительные стационары. Самая высокая заполняемость мест для нуждающихся в госпитализации больных COVID-19 в Якутске, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах, рассказала на брифинге 12 октября заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
Читайте также: В Якутии почти четверть заразившихся коронавирусом — дети
Ольга Балабкина также подчеркнула, что локдаун в Якутии вводить не планируют.
Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Якутии проходят лечение 167 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, 33 жителя региона — на аппаратах ИВЛ.