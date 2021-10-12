Якутск, 12 октября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях Якутии занято 80% коек, поэтому для пациентов с коронавирусом открывают дополнительные стационары. Самая высокая заполняемость мест для нуждающихся в госпитализации больных COVID-19 в Якутске, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах, рассказала на брифинге 12 октября заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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«Поэтому принимаются меры по открытию дополнительных коек, в том числе путем их развертывания в помещениях, которые не являются помещениями инфекционных стационаров и лечебных организаций», — пояснила она.

Ольга Балабкина также подчеркнула, что локдаун в Якутии вводить не планируют.

«Нужно не вводить локдаун, а начинать наконец жить нормальной жизнью, и для этого нам нужно просто вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет и не давать вирусу распространиться», — сказала вице-премьер республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Якутии проходят лечение 167 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, 33 жителя региона — на аппаратах ИВЛ.