Нью-Йорк, США, , 04:12 — REGNUM Срочную помощь требуется оказать Афганистану, иначе произойдет рост уровня терроризма и наркоторговли. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 11 октября в ходе пресс-конференции.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, в случае промедления «мир заплатит высокую цену». Гутерреш также предупредил, что тяжелая гуманитарная ситуация в Афганистане может увеличить число беженцев из указанной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия приняла принципиальное решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану.

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