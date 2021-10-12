Нью-Йорк, США, 12 октября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Срочную помощь требуется оказать Афганистану, иначе произойдет рост уровня терроризма и наркоторговли. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 11 октября в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По его мнению, в случае промедления «мир заплатит высокую цену». Гутерреш также предупредил, что тяжелая гуманитарная ситуация в Афганистане может увеличить число беженцев из указанной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия приняла принципиальное решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану.