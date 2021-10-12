Богота, 12 октября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли кортеж губернатора департамента Мета Гильермо Сулуаги в Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Sascha Grabow Колумбия

По ее данным, помимо стрелкового оружия нападавшие применили взрывное устройство. Утверждается, что в результате происшествия пострадавших или погибших не было. Газета отмечает, что в районе Мета орудует одна из повстанческих организаций. Тем не менее пока неизвестно, кто стоит за нападением на чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колумбия усилила группировку войск на границе с Венесуэлой. Сообщалось, что дополнительные силы направили к границе для борьбы с наркоторговцами и повстанческими группировками.