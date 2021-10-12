Вашингтон, 12 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Новую систему учёта профилей в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram ввела американская компания Facebook. Об этом 12 октября пресс-служба компании сообщила в своём блоге.

geralt Facebook

Социальная сеть Facebook по умолчанию связывала профиль пользователя с его же аккаунтом в Instagram. Теперь же эта операция будет производиться только по желанию пользователя. Это означает, что компания будет расценивать два не привязанных друг другу аккаунта в этих соцсетях как принадлежащие двум разным людям.

Такой подход будет важен для рекламодателей при планировании и оценке рекламы. Они смогут более гибко подходить к маркетинговой стратегии и увеличивать охват аудитории. Для пользователей же новая система учёта позволит сохранить контроль над настройками конфиденциальности.

Руководство компании уточняет, что новая функция заработает уже через несколько недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Twitter запустило в социальной сети новую функцию удаления подписчиков без предварительного блокирования.