Барнаул, 12 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края признал обоснованными требования конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности крупного акционера «Тальменка-банка» и трёх бывших топ-менеджеров. Заявление «в части размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами» было приостановлено, передаёт ИА REGNUM.

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К ответственности будут привлечены Аркадий Комягинский, Наталия Люлина, Олег Семкичев и Михаил Чупраков. Фигуранты дела с претензиями не согласились.

Управляющий в своем заявлении указывал на то, что ухудшение финансового положения банка наступило в результате действий контролирующих лиц в период с января 2015 года по январь 2017 года. В числе таких действий назывались выдача технических кредитов 18 юрлицам и 285 физлицам, выдача технических кредитов двум контролирующим банк лицам, необоснованная выплата премий в период неплатежеспособности банка, хищение из кассы.

Изначально сумма претензий управлящего составляла 2,441 млрд рублей, но суд решил вопрос по сумме оставить на более поздний срок.

Напомним, банк стал фигурантом скандала после того как от жителей Крыма начали поступать жалобы о кредитах, которые они не оформляли. В целом в числе пострадавших оказались около 700 человек.

Банк лишился лицензии в январе 2017 года, занимая на тот момент 425-е место по размеру активов в России. Среди крупных акционеров кредитной организации числился теперь уже бывший председатель правления Олег Семкичев — 19,5%.

На начало сентября 2021 года установлены долги банка перед 239 кредиторов на общую сумму 2,466 млрд рублей. Страховые выплаты произведены на 99,54%.

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