Анадырь, 12 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило заявку властей Чукотки на получение инфраструктурного кредита — в рамках нового механизма поддержки развития региональной инфраструктуры регион получит 267 млн рублей. Деньги направят на капитальный ремонт автодороги, соединяющей Певек и аэропорт Певек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства округа.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия Дорогу замело

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Эта дорога — стратегический инфраструктурный объект протяженностью более 18 км. Она является частью единой логистической цепочки, связывающей районный центр, морской порт и аэропорт Певек.

«Инфраструктурные кредиты — новый инструмент регионального развития, о котором говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Проект позволит обеспечить условия для реализации крупных инвестиционных проектов по разработке месторождений Чаун-Билибинской промышленной зоны, а также положительно скажется на развитии региона в целом», — сказал губернатор Роман Копин.

После капремонта интенсивность движения на дороге вырастет до 300 автомобилей в сутки, что актуально для жителей городского округа Певек и потребностей развивающихся производств.

В результате реализации инфраструктурных проектов с учётом эффектов по освоению месторождений планируется получить порядка 20 млрд рублей дополнительных налоговых доходов в бюджет региона в ближайшие 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки от регионов на получение инфраструктурных кредитов превысили установленный лимит, сообщил 11 октября вице-премьер РФ Михаил Мишустин.