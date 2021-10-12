Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Жительница США Рути Томпсон, проработавшая 40 лет в компании Disney, скончалась в возрасте 111 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя компании.

Loren Javier Флаг Walt Disney Company

Сообщается, что перед смертью женщина была госпитализирована в больницу, принадлежащему Фонду кино в штате Калифорния. Причина ухода из жизни Томпсон пока не называется.

Руди Томпсон родилась в 1910 году в американском Портленда. Ее семья переехала в Лос-Анджелес и проживала недалеко от дома Роберта Диснея, дяди Уолта Диснея. Томпсон проработала в компании Disney около 40 лет.

Свою карьеру она начала в качестве художника, принимала участие в создании множества известных мультфильмов студии. Уволилась из Disney она в 1975 году, однако затем работала и в других анимационных студиях на протяжения почти десяти лет.